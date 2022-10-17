Рогов: Киев перебрасывает военных и технику на юг Украины с западных областей

Киевский режим планирует организовать наступательную операцию на юге Украины. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский приказал перебросить солдат и военную технику в южные регионы с западных областей. Он отметил в интервью РИА Новости, что Киев хочет отправить в атаку бойцов, которые прошли специальную подготовку на территории Польши и Великобритании.

"К линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ", — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что подготовка к переброске сил зафиксирована в нескольких областях Украины, расположенных в западной части страны. Как пояснил представитель администрации, ВСУ, скорее всего, готовятся к масштабному наступлению.

Украинские боевики могут предпринять попытку перейти к контратаке уже в ближайшие недели, однако ВС РФ готовы отразить все удары, заключил чиновник.

Ранее Рогов сообщил, что Киев в октябре намерен провести учения по форсированию Днепра.