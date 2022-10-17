Рогов: ВСУ намерены провести учения по форсированию Днепра в октябре

ВСУ намерены провести очередные учения по форсированию Днепра, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Проводили учения как минимум три раза только в сентябре, в октябре как минимум речь идёт о двух учениях", — пояснил Рогов ТАСС.

Как пояснил собеседник, ВСУ отчасти проводят учения, которые касаются ГЭС. Сентябрьские тренировки прошли рядом с ДнепроГЭС, а базирование в Запорожском судоремонтном центре, пока по территории не ударили союзные силы и ВС РФ.