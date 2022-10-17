Жители Белгорода массово получают сообщения с ориентировками на участников стрельбы на воинском полигоне. Якобы они могут находиться в городе, сообщает издание bel.ru.
Как объяснили в правоохранительных органах, массовая рассылка делается с целью посеять панику среди населения, но никакой ориентировки нет.
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