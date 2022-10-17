Руководитель МИД Австрии Александер Шалленберг в ходе пресс-конференции перед заседанием коллег в Евросоюзе заявил, что власти страны не станут тренировать солдат ВСУ. При этом, по словам министра, Вена одобряет обучение украинских военных со стороны стран объединения.
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