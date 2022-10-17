Власти Австрии отказались обучать украинских военных

Руководитель МИД Австрии Александер Шалленберг в ходе пресс-конференции перед заседанием коллег в Евросоюзе заявил, что власти страны не станут тренировать солдат ВСУ. При этом, по словам министра, Вена одобряет обучение украинских военных со стороны стран объединения.