Воздушная тревога в Киеве, Черкасской и Полтавской областях Украины

Во вторник, 18 октября, рано утром, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Также есть информация, что воздушная тревога объявлена в Черкасской и Полтавской областях Украины.

В Кривом Роге прогремели взрывы. Очевидцы сообщают об облаке дыма, поднимающимся над местом происшествия.

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", — сообщил градоначальник Александр Вилкул в своём Telegram-канале.

В Николаевской области ночью частично пропало электричество.