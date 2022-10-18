Во вторник, 18 октября, рано утром, в Киеве объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Также есть информация, что воздушная тревога объявлена в Черкасской и Полтавской областях Украины.
В Кривом Роге прогремели взрывы. Очевидцы сообщают об облаке дыма, поднимающимся над местом происшествия.
"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", — сообщил градоначальник Александр Вилкул в своём Telegram-канале.
В Николаевской области ночью частично пропало электричество.
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В Одесской области продолжается нанесение ударов по инфраструктурным объектам.