Бои на Запорожье: враг готовит наступление, армия России уничтожает ВСУ

Об обстановке на Запорожском направлении доложили корреспонденты "Русской Весны".

По информации, боевики ВСУ готовят наступление, но ВС РФ уничтожают их, не давая собрать силы. Националистов продолжают перебрасывать на Бердянск, и, вполне вероятно, на Энергодар, пишет издание со ссылкой на свои военные источники.

Артиллеристы, ракетчики и ВКС РФ наносят удары по местам скопления бандеровцев, не давая им сосредотачивать силы.

"Мы начали воевать всерьёз, насыпаем им круглые сутки!" — цитирует артиллериста издание.

Диверсанты пытаются прощупывать оборону русской армии, ежедневно ВС РФ выявляют группы до десяти человек, которые пытаются проникнуть за линию фронта. За последние двое суток около десяти ДРГ были выявлены дронами и накрыты огнём, подытожили военкоры.