Массированные удары по инфраструктурным объектам Украины, которые начались в прошлый понедельник, продолжаются. Отчасти они являются следствием террористической атаки украинских спецслужб на Крымский мост, но есть и другие цели. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.
Он считает, что план России не включался до того момента, пока Киев не перешёл определённые красные линии.
И этот план уже очевиден — "расшивание" украинской энергосистемы, подготовка её к состоянию частичного или полного блэкаута, если это станет необходимым для выполнения задач спецоперации, пояснил эксперт.
Российское командование планомерно выбивает подстанции, которые сшивают Украину в единое целое, заключил аналитик.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.