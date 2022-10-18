Подоляка: смысл ударов ВС РФ — "расшивание" энергосистемы Украины

Массированные удары по инфраструктурным объектам Украины, которые начались в прошлый понедельник, продолжаются. Отчасти они являются следствием террористической атаки украинских спецслужб на Крымский мост, но есть и другие цели. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Он считает, что план России не включался до того момента, пока Киев не перешёл определённые красные линии.

И этот план уже очевиден — "расшивание" украинской энергосистемы, подготовка её к состоянию частичного или полного блэкаута, если это станет необходимым для выполнения задач спецоперации, пояснил эксперт.

Российское командование планомерно выбивает подстанции, которые сшивают Украину в единое целое, заключил аналитик.