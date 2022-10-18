Украинская сторона не забирает тела погибших солдат ВСУ с линии фронта в Запорожской области. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, Вооружённые силы РФ не ведут бои с мёртвыми. Он отметил в интервью РИА Новости, что на фронте периодически объявляется режим тишины, во время которого украинские подразделения могут перевезти тела военнослужащих.
"Но они их не забирают. Тела просто лежат в полях", — уточнил представитель администрации.
18 октября Рогов призвал отодвинуть украинские войска как можно дальше от границ Запорожской области, а также провести демилитаризацию Никополя, Марганца, Томаковки и других населённых пунктов, расположенных на территории Днепропетровской области. Всё это станет главным условием безопасности вокруг ЗАЭС, заключил чиновник.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ нанесли 11 ударов по Энергодару Запорожской области.
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