Главным условием и параметром зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является полное отведение украинских войск как можно дальше от границ региона, а также демилитаризация Марганца, Никополя, Томаковки и других населённых пунктов Днепропетровской области.
Об этом заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.