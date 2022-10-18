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Рогов: параметром безопасности вокруг ЗАЭС должно стать отведение ВСУ от границ

Силовые структуры

Главным условием и параметром зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС является полное отведение украинских войск как можно дальше от границ региона, а также демилитаризация Марганца, Никополя, Томаковки и других населённых пунктов Днепропетровской области.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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