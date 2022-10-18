Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские солдаты атаковали несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа.
"В Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса", — сказал российский чиновник.
По его данным, в ходе миномётного обстрела села Глотово со стороны ВСУ пострадал местный житель. Медики доставили его в больницу, отметил губернатор.
Также он подчеркнул, что украинские военные повредили две линии электропередач. Из-за этого без света остались жители сёл Безымено и Дунайка, сказал Гладков.
Ранее сообщалось об атаке на населённые пункты в Курской области.
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