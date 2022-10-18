Старовойт: украинские военные обстреляли два населённых пункта в Курской области

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что армия Украины атаковала населённый пункт Тёткино и село Попово-Лежачи.

"Есть информация о перебоях с электричеством", — добавил глава российского региона.

Вместе с этим губернатор пообещал опубликовать данные о пострадавших и разрушениях. Пока журналисты не раскрывали детали происшествия.

Ранее Старовойт сообщал об ударах солдат ВСУ по подстанции в Курской области. Известно, что из-за обстрелов жители Тёткино и Попово-Лежачей остались без электричества.