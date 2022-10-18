Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что армия Украины атаковала населённый пункт Тёткино и село Попово-Лежачи.
"Есть информация о перебоях с электричеством", — добавил глава российского региона.
Вместе с этим губернатор пообещал опубликовать данные о пострадавших и разрушениях. Пока журналисты не раскрывали детали происшествия.
Ранее Старовойт сообщал об ударах солдат ВСУ по подстанции в Курской области. Известно, что из-за обстрелов жители Тёткино и Попово-Лежачей остались без электричества.
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