Шурыгин: ВС РФ сорвали план ВСУ прорваться к Азовскому морю

По мнению военного эксперта и члена "Изборского клуба" Владислава Шурыгина, Россия частичной мобилизацией сорвала планы Украины о выходе к Азовскому морю путём ликвидации на правой стороне Днепра херсонский плацдарм ВС РФ.

"Для украинской армии сейчас задача — кровь из носу, до наступления холодов, своими резервами, которые она готовила на зиму пытаться наступать на Херсон, — сказал он "МК".

ВСУ будут пытаться осуществить замысел до наступления холодов. Однако теперь, из-за прибытия в Белоруссию российских солдат, Киеву пришлось перебросить часть херсонских сил под Киев. Первоочередной задачей украинской армии может стать не прорыв под Сватово — Кременной, а выстраивание обороны под столицей, считает Шурыгин.

Российской стороне, после удара на Харьковском направлении из-за численного перевеса противника, удалось стабилизировать ситуацию. Сейчас ВС РФ уплотнили фронт, и ВСУ не удаётся найти в нём бреши. Все последние попытки наступлений были пресечены.

"Соответственно, Украина начинает сейчас выдыхаться", — подчеркнул Шурыгин.

Следующими задачами, стоящими перед ВС РФ, будут перелом ситуации, подготовка новых боеспособных частей, большие зимние сражения и возможное начало наступления.

"Вопрос — будем ли мы наступать и где — в одном месте или в двух местах, или мы вообще создадим две-три ударные группировки — это вопрос к Генштабу", — резюмировал он.