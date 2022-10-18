В ООН заявили о военных преступлениях боевиков Вооружённых сил Украины. Отмечается, что националисты расстреливали и пытали военнопленных.
Об этом в своём аккаунте Telegram-канала сообщил журналист и телеведущий Руслан Осташко.
Комиссия СПЧ Организации по расследованию событий на Украине в докладе отметила, что подтверждены военные преступления неонацистов и даже были описаны несколько случаев.
"В Малом Рогане украинские военные специально выстрелили в ноги трём захваченным в плен российским солдатам. Одного из них избили прикладом винтовки во время допроса.
Около Дмитровки украинский военный трижды выстрелил в уже раненого российского солдата", — цитирует ООН ведущий "Первого" канала.
Доклад подтверждает, что на видео видны тела других военных РФ, которых могли расстрелять. Один лежал со связанными руками и раной на голове, подчеркивает комиссия.
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