ООН заявила о военных преступлениях ВСУ — неонацисты расстреливали и пытали

В ООН заявили о военных преступлениях боевиков Вооружённых сил Украины. Отмечается, что националисты расстреливали и пытали военнопленных.

Об этом в своём аккаунте Telegram-канала сообщил журналист и телеведущий Руслан Осташко.

Комиссия СПЧ Организации по расследованию событий на Украине в докладе отметила, что подтверждены военные преступления неонацистов и даже были описаны несколько случаев.

"В Малом Рогане украинские военные специально выстрелили в ноги трём захваченным в плен российским солдатам. Одного из них избили прикладом винтовки во время допроса. Около Дмитровки украинский военный трижды выстрелил в уже раненого российского солдата", — цитирует ООН ведущий "Первого" канала.

Доклад подтверждает, что на видео видны тела других военных РФ, которых могли расстрелять. Один лежал со связанными руками и раной на голове, подчеркивает комиссия.