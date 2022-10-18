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В НАТО пообещали передать ВСУ оборудование для борьбы с дронами

Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса в скором времени отправят на Украину аппараты для защиты от беспилотников.

"Сотни "глушилок" сделают неэффективными иранские и российские дроны", — сказал генеральный секретарь объединения во время пресс-конференции после заседания министров обороны стран НАТО.

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал киевские власти разорвать дипломатические отношения с Тегераном. Причиной послужили сообщения об использовании иранских БПЛА в ходе военной спецоперации.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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