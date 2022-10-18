В НАТО пообещали передать ВСУ оборудование для борьбы с дронами

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса в скором времени отправят на Украину аппараты для защиты от беспилотников.

"Сотни "глушилок" сделают неэффективными иранские и российские дроны", — сказал генеральный секретарь объединения во время пресс-конференции после заседания министров обороны стран НАТО.

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал киевские власти разорвать дипломатические отношения с Тегераном. Причиной послужили сообщения об использовании иранских БПЛА в ходе военной спецоперации.