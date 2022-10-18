Суровикин: СВО подтвердила эффективность авиакомплексов и средств ПВО

Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся на вооружении в российской армии авиационных комплексов и средств противовоздушной обороны.

Суровикин: СВО подтвердила эффективность авиакомплексов и средств ПВО

Об этом сообщил командующий спецоперацией Сергей Суровикин.

Новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов, заявил главком СВО в интервью телеканалу "Россия 24".

Также он отметил, что российские истребители Су-57 особо выделяются по качеству боевого применения в ходе боевых действий, при каждом вылете данные самолёты поражают цели.