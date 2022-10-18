Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся на вооружении в российской армии авиационных комплексов и средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщил командующий спецоперацией Сергей Суровикин.
Новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал" хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов, заявил главком СВО в интервью телеканалу "Россия 24".
Также он отметил, что российские истребители Су-57 особо выделяются по качеству боевого применения в ходе боевых действий, при каждом вылете данные самолёты поражают цели.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.