Суровикин: Киев может применить запрещённые методы войны под Херсоном

Есть данные о возможности применения Украиной запрещённых методов войны на Херсонском направлении.

Суровикин: Киев может применить запрещенные методы войны под Херсоном

Киев это может сделать, ударив ракетами по плотине Каховской ГЭС.

Об этом сообщил главком специальной военной операцией Сергей Суровикин в интервью каналу "Россия 24".

Армия России обеспечит безопасный выезд населения по готовящейся правительством РФ программе переселения, сказал генерал. Он также отметил, что обстановка в зоне СВО в целом напряжённая, националисты не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ.

Также по словам командующего СВО, потери ВСУ каждый день составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.