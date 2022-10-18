Есть данные о возможности применения Украиной запрещённых методов войны на Херсонском направлении.
Киев это может сделать, ударив ракетами по плотине Каховской ГЭС.
Об этом сообщил главком специальной военной операцией Сергей Суровикин в интервью каналу "Россия 24".
Армия России обеспечит безопасный выезд населения по готовящейся правительством РФ программе переселения, сказал генерал. Он также отметил, что обстановка в зоне СВО в целом напряжённая, националисты не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ.
Также по словам командующего СВО, потери ВСУ каждый день составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.