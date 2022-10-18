Эксперты обсуждают интервью главкома Суровикина о ходе спецоперации на Украине

Вечером 18 октября генерал Сергей Суровикин, назначенный командующим российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, дал первое интервью "России 24".

Главком сообщает, что ситуация на фронте напряжённая. ВСУ продолжают попытки наступления на Лиманском, Купянском и Криворожско-Николаевском направлениях. Относительно Херсонского направления Суровикин заявил, что, возможно, придётся принимать "непростые решения", так как в регионе ожидается активность противника. Генерал также сообщает, что ВСУ могут применить запрещённые методы ведения боя в регионе, поэтому мирным гражданам рекомендовано подумать о временном выезде в соседние области.

Интервью генерала вызвало резонанс в Сети. Военные эксперты отмечают, что главком сегодня дал понять, что несёт ответственность за каждое направление СВО.

Так, военкор Александр Коц написал в своём Telegram-канале:

"Мы узнаем о сложных решениях публично, от командующего СВО. Это принципиально новый подход, очень сильно отличный от того, к которому было мы привыкли".

Военный эксперт Борис Рожин также отметил новый формат подачи информации. Теперь она открытая и исходит от командующего СВО.

"Я горжусь нашим командованием и горжусь нашим президентом. Пусть со скрипом, но подходы начали меняться. Подходы к самой спецоперации и к информационному сопровождению. Уверен, что эти тенденции сохранятся и будут только меняться в лучшую сторону. Какой бы сложной ни была ситуация, всё поправимо, если честно себе в этом признаться. Мы наблюдаем рождение новой армии. Всё будет отлично! Скоро всё глобально переменится. Я в это не просто верю, я в этом уверен", — написал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.