Применение современного комплекса радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки "Леер-3", созданного для работы в GSM-сетях, во время спецоперации на Украине показало великолепные результаты.
Используя беспилотники, комплекс обнаруживает боевиков по мобильным телефонам, рассказало издание "Звезда". Когда удаётся засечь массовое скопление абонентов сотовой телефонной связи, координаты тут же передаются артиллерийским подразделениям.
Ещё одной способностью "Леер-3" является возможность отключить сотовую связь для целого украинского полка, пояснил изданию командир расчёта комплекса.
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