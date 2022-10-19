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Клупов раскрыл сценарий битвы за Херсон: нужны сетецентрические боевые действия

Силовые структуры

На Херсонском направлении в самое ближайшее время может начаться одна из ключевых битв в СВО, считает военный разведчик, Герой России Рустем Клупов. Несмотря на превосходство ВСУ в численности живой силы, у ВС РФ есть другой "козырь", уверен он.

Клупов раскрыл сценарий битвы за Херсон: нужны сетецентрические боевые действия

"Противник имеет серьёзное превосходство в живой силе. Техника и вооружение тоже туда стягивается. Это один из основных элементов расчетов, которые мы делаем, когда готовимся к бою — неважно, к наступлению или обороне. Соотношение должно быть один к трем в пользу наступающей стороны", — объясняет Клупов в беседе с "МК".

Однако Россия может эффективно противостоять, в этом может помочь сетецентрический принцип ведения боевых действий, а также уничтожение ВСУ на дальних подступах, заявил Герой РФ. Кроме того, в воздухе превосходство у российской армии.

"Чтобы до переднего края, до "стрелкотни" доходили одни ошмётки противника. Если это будет сделано, а это мы умеем делать, то, соответственно, положение ВСУ безнадежно", — отмечает собеседник издания.

Клупов заостряет внимание, что эвакуация населения из Херсона не говорит о намерении РФ применить тактическое ядерное оружие, так как поводов для этого нет. Но на данный момент идёт тенденция к увеличению "калибров и могущества каждого из боеприпасов", заключил разведчик.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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