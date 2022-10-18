Герой России Клупов о заявлении Суровикина по Херсону: готовится сражение

Командующий ВС РФ в зоне спецоперации Сергей Суровикин сегодня в большом интервью сообщил, что возможны "непростые решения" по Херсону. Ветеран разведки, Герой России Рустем Клупов объяснил смысл этих слов.

"Готовится сражение за Херсон. Противник силён и продолжает наступать. Есть вероятность больших человеческих жертв. И для того, чтобы у наших военных, грубо говоря, были развязаны руки в этом сражении, ценой которого станет плацдарм на правом берегу Днепра, объявлена эвакуация мирных граждан", — сообщил Клупов в беседе с "МК".

Местное население хотят обезопасить заранее, учитывая прошлые ошибки, заявил экс-разведчик. Украинская армия действовала противоположными методами в Мариуполе , Северодонецке и Лисичанске, удерживая гражданских в населённых пунктах, прикрываясь ими как живым щитом.