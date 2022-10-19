Эксперт о военном положении: полиция сможет реквизировать автомобили

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об особом порядке, который будет действовать на территориях, где было введено военное положение.

По словам эксперта, в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях будет усилена охрана общественного порядка и важных объектов инфраструктуры.

"Кроме того, там будет новый порядок жизни, например, комендантский час. У полиции при возникновении подозрений будет возможность досматривать людей и их дома", — сообщил Литовкин в беседе с Телеканалом "360".

Кроме того, силовики смогут изымать автомобили у граждан для нужд армии, отметил эксперт. Он предположил, что правоохранителям понадобятся многоместные машины и автобусы для перевозки грузов и людей.

Также на указанных территориях будет приостановлена деятельность политических партий, добавил собеседник издания.

В среду, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырёх новых регионах России: Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках.