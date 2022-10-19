Глава концерна "Байрактар" обиделся на Украину: "Тогда воюйте сами"

Народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский раскритиковал турецкие беспилотные аппараты "Байрактар".

Он отметил, что в этих БПЛА "больше пиара и коррупции, чем боевого применения".

Генеральный директор Baykar в социальной сети весьма негативно прокомментировал заявление украинского нардепа.

Комментируя вчерашние откровения Пашинского, что большую часть этих турецких беспилотников сбили в первую неделю спецоперации, Халук Байрактар предложил киевскому режиму "воевать самим".

"Всё, что я могу предложить Пашинскому, это ответ: "Тогда воюйте сами", — цитирует пост в соцсети военный эксперт Борис Рожин.

Украина в этом отношении стала самой настоящей антирекламой БПЛА Bayraktar, а российская армия позаботилась об этом, отметил аналитик.