Русские ракеты и "Герань-2" над Кривым Рогом

Украину атакуют российские ракеты и беспилотники-камикадзе.

Юго-восток Украины погружён во тьму под вой сирен воздушной тревоги.

"В сторону Кривого Рога летят ракеты и дроны-камикадзе", — подтвердил налёт "гауляйтер" Александр Вилкул.

Также взрывы в Запорожье. По информации военного корреспондента Андрея Руденко, "Герань-2" долетели до энергетической системы данного города.

Позже пришла информация, что в Одесской области фиксируют взрыв.