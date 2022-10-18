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Русские ракеты и "Герань-2" над Кривым Рогом

Силовые структуры

Украину атакуют российские ракеты и беспилотники-камикадзе.

Юго-восток Украины погружён во тьму под вой сирен воздушной тревоги.

"В сторону Кривого Рога летят ракеты и дроны-камикадзе", — подтвердил налёт "гауляйтер" Александр Вилкул.

Также взрывы в Запорожье. По информации военного корреспондента Андрея Руденко, "Герань-2" долетели до энергетической системы данного города.

Позже пришла информация, что в Одесской области фиксируют взрыв.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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