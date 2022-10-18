Украину атакуют российские ракеты и беспилотники-камикадзе.
Юго-восток Украины погружён во тьму под вой сирен воздушной тревоги.
"В сторону Кривого Рога летят ракеты и дроны-камикадзе", — подтвердил налёт "гауляйтер" Александр Вилкул.
Также взрывы в Запорожье. По информации военного корреспондента Андрея Руденко, "Герань-2" долетели до энергетической системы данного города.
Позже пришла информация, что в Одесской области фиксируют взрыв.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.