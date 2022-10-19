Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на видео

Обстрел здания администрации Энергодара ракетами HIMARS появился в Сети.

Видео предоставил Telegram-канал издания RT. На кадрах можно заметить, как первый снаряд РСЗО попадает по крыше здания, а второй прилетает около администрации.

Об ударе ВСУ сообщили сегодня, 19 октября, местные власти.

В пресс-службе администрации города сказали, что удар националистов киевского режима по Энергодару нужно рассматривать в качестве теракта.

По информации, боевики также вели обстрел по объектам гражданской инфраструктуры.

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