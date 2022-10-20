Новая попытка контрнаступления украинских боевиков на Херсон была отбита, сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Атака очень дорого обошлась националистам: большое количество солдат ВСУ было ранено или ликвидированно.
"Среди наших войск нет ни "двухсотых" (убитых. — Прим. ред.), ни "трёхсотых" (раненых. — Прим. ред.)", — добавил он.
Также Стремоусов уточнил, что украинским войскам не удалось подвинуть линию фронта "даже на сантиметр".
Накануне Генштаб ВСУ признал, что союзные силы ВС РФ и Народной милиции ЛДНР успешно продвигаются на востоке Харьковской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.