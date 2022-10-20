Стремоусов: наступление ВСУ на Херсон отражено без потерь с российской стороны

Новая попытка контрнаступления украинских боевиков на Херсон была отбита, сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Атака очень дорого обошлась националистам: большое количество солдат ВСУ было ранено или ликвидированно.

"Среди наших войск нет ни "двухсотых" (убитых. — Прим. ред.), ни "трёхсотых" (раненых. — Прим. ред.)", — добавил он.

Также Стремоусов уточнил, что украинским войскам не удалось подвинуть линию фронта "даже на сантиметр".

Накануне Генштаб ВСУ признал, что союзные силы ВС РФ и Народной милиции ЛДНР успешно продвигаются на востоке Харьковской области.