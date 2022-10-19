Генеральный штаб ВСУ утром 19 октября опубликовал очередную сводку о ходе боёв на Украине, в которой признаёт продвижение российских войск в Харьковской области.
По словам украинского командования, ВС РФ теснят боевиков с оборудованных теми позиций и освобождают населённые пункты на востоке региона. Союзники восстановили контроль над железнодорожной веткой около села Горобьёвка и продолжили продвигаться в районе Двуречной.
Ранее стало известно, что на восток Харьковской области украинские власти перебросили многочисленную группировку войск, которую усиливают механизированные и бронетанковые подразделения. Нейтрализация этого "ударного кулака" является главной целью ВС РФ последние нескольких недель.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.