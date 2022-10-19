Генштаб ВСУ: российские войска продвигаются на востоке Харьковской области

Генеральный штаб ВСУ утром 19 октября опубликовал очередную сводку о ходе боёв на Украине, в которой признаёт продвижение российских войск в Харьковской области.

По словам украинского командования, ВС РФ теснят боевиков с оборудованных теми позиций и освобождают населённые пункты на востоке региона. Союзники восстановили контроль над железнодорожной веткой около села Горобьёвка и продолжили продвигаться в районе Двуречной.

Ранее стало известно, что на восток Харьковской области украинские власти перебросили многочисленную группировку войск, которую усиливают механизированные и бронетанковые подразделения. Нейтрализация этого "ударного кулака" является главной целью ВС РФ последние нескольких недель.