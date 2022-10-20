Кадыров о своих сыновьях в зоне СВО: отбили очередную контратаку нацистов

Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова посетили линию соприкосновения в зоне спецоперации на Украине и отбили контратаку противника. Об этом рассказал сам лидер республики.

"Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои с украинскими националистами. — написал глава Чечни. — Внуки Ахмата-Хаджи пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку нацистов".

Как уточнил Кадыров, сыновья поехали в зону СВО в составе специального Полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам", — пояснил глава Чеченской республики.