Кадыров: нужно стереть в порошок тех, кто отдаёт приказы в Киеве

Принятое сегодня президентом России Владимиром Путиным решение о введении военного положения в четырёх новых регионах РФ — очень верное и долгожданное, написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Он заявил, что полностью его поддерживает.

Политик подчеркнул, что народ вышел на референдум, чтобы его защитили от фашистов.

И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось, добавил Кадыров.

Он также заметил, что нужно начинать "с верхушек", так как рыба гниёт с головы.

"Сначала в порошок стереть тех, кто отдает приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку", — заключил глава Чечни.