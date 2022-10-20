Доброволец из Сербии: русская армия на Украине учится воевать с НАТО

На стороне киевского режима сражается большое количество западных наёмников, имеющих военный опыт, рассказал сербский доброволец ДНР с позывным "Кома".

В настоящее время русские солдаты очищают украинскую землю не только от националистов, они учатся вести боевые действия против Североатлантического альянса, добавил он.

"Потому что они (ВСУ. — Прим. ред.) используют стратегию альянса, его оружие, боеприпасы НАТО, их офицеры из стран НАТО. Но это и хорошо для России. Потому что русская армия берёт опыт войны против НАТО", — отметил доброволец в интервью argumenti.ru.

По его словам, после назначения командующего СВО ситуация на фронтах кардинально улучшится: генерал Суровикин сумеет скоординировать все рода войск, и положение украинских боевиков будет ухудшаться с каждым днём.