На стороне киевского режима сражается большое количество западных наёмников, имеющих военный опыт, рассказал сербский доброволец ДНР с позывным "Кома".
В настоящее время русские солдаты очищают украинскую землю не только от националистов, они учатся вести боевые действия против Североатлантического альянса, добавил он.
"Потому что они (ВСУ. — Прим. ред.) используют стратегию альянса, его оружие, боеприпасы НАТО, их офицеры из стран НАТО. Но это и хорошо для России. Потому что русская армия берёт опыт войны против НАТО", — отметил доброволец в интервью argumenti.ru.
По его словам, после назначения командующего СВО ситуация на фронтах кардинально улучшится: генерал Суровикин сумеет скоординировать все рода войск, и положение украинских боевиков будет ухудшаться с каждым днём.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.