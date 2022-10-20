Сладков: Россия не будет торопиться с ответом на провокации Украины

По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, Россия будет стараться не давать ответов на диверсии и провокации Киева так долго, насколько это возможно.

"Это всё преднамеренное действие англосаксов. Они жгут мосты для отступления, не дают миротворческого манёвра своим нукерам из Киева", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Военкор считает, что Россия не считает нужным сейчас отвечать на украинские провокации, потому что специалистам, которые могут это делать, в данный момент приходится решать совсем другие задачи.

"Мы окунули СпН (профессиональных диверсантов) в окопную рутину, и ждать от них перестройки работы, в ближайшем будущем, не стоит", — пояснил свою точку зрения Сладков.