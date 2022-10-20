В Магаданской области мобилизованные получат 150 тысяч рублей и 70% зарплаты

Российские журналисты рассказали о единоразовых выплатах мобилизованным гражданам и других мерах поддержки призывников со стороны властей.

По данным vostokmedia.com, в Приморье будущим участникам военной спецоперации передают 150 тысяч рублей. Семьи мобилизованных могут не платить за услуги детских садов и секций.

В Камчатском крае призывники получают 100 тысяч рублей, дети военных бесплатно питаются в школе. Им чиновники пообещали предоставить путёвки в оздоровительный лагерь.

Мобилизованным в Амурской области отправляют 10 тысяч рублей за каждого ребёнка. Власти Магаданской области выплачивают 150 тысяч рублей и начисляют будущим солдатам 70% зарплаты. Также в этом регионе семьи не платят за посещение детского сада и питание в школах. Для студентов, которые учатся очно, существует специальная стипендия.