Около 50% мобилизованных граждан получили единовременную выплату по 50 тысяч рублей в Ставропольском крае. Об этом пишет издание newstracker.ru.
В правительстве региона объяснили порядок перечисления денег. Они проходят по спискам военкоматов, у которых должен быть определённый перечень реквизитов. При этом для выплаты с документами обращаться никуда не нужно.
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