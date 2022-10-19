На Ставрополье половина мобилизованных получила выплаты по 50 тыс рублей

Около 50% мобилизованных граждан получили единовременную выплату по 50 тысяч рублей в Ставропольском крае. Об этом пишет издание newstracker.ru.

В правительстве региона объяснили порядок перечисления денег. Они проходят по спискам военкоматов, у которых должен быть определённый перечень реквизитов. При этом для выплаты с документами обращаться никуда не нужно.