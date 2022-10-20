Военный эксперт Евсеев: главный удар ВСУ нанесут по Херсону

Киев попытается провести наступление на Херсон. Именно по нему хотят нанести главный удар националисты.

Об этом сообщил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Аналитик так прокомментировал высказывание некоторых обозревателей о том, что действия киевского режима на Херсонском направлении просто чем отвлекающий манёвр.

"Скорее всего, основным направлением удара будет не север Запорожской области, а именно Херсонское направление. В виду того, что вклиниться в российскую оборону можно, нам надо и дальше создавать новые рубежи обороны", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил Евсеев.

Он полностью поддержал решение администрации нового российского региона об эвакуации мирных жителей, так как население может оказаться под огнём боевиков ВСУ.