Киев попытается провести наступление на Херсон. Именно по нему хотят нанести главный удар националисты.
Об этом сообщил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Аналитик так прокомментировал высказывание некоторых обозревателей о том, что действия киевского режима на Херсонском направлении просто чем отвлекающий манёвр.
"Скорее всего, основным направлением удара будет не север Запорожской области, а именно Херсонское направление. В виду того, что вклиниться в российскую оборону можно, нам надо и дальше создавать новые рубежи обороны", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил Евсеев.
Он полностью поддержал решение администрации нового российского региона об эвакуации мирных жителей, так как население может оказаться под огнём боевиков ВСУ.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.