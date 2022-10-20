ВСУ нанесут удар по Севастополю сразу, как только у них появится оружие.
Об этом сообщил экс-представитель президента Украины в Севастополе Иван Ермаков.
Он призвал серьёзно отнестись к угрозам и заняться бомбоубежищами.
"То один сбили беспилотник, то второй, то третий. Это пока", — в эфире телеканала "Первый Севастопольский" заявил бывший чиновник.
По его словам, США не остановятся и продолжут поставлять вооружение только для того, чтобы русские убивали друг друга.
И лишь только у Киева появятся ракеты большей дальности, он первым делом ударит по Севастополю, подытожил Ермаков.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.