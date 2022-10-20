Эксперт: по Севастополю Украина обязательно ударит в первую очередь

ВСУ нанесут удар по Севастополю сразу, как только у них появится оружие.

Об этом сообщил экс-представитель президента Украины в Севастополе Иван Ермаков.

Он призвал серьёзно отнестись к угрозам и заняться бомбоубежищами.

"То один сбили беспилотник, то второй, то третий. Это пока", — в эфире телеканала "Первый Севастопольский" заявил бывший чиновник.

По его словам, США не остановятся и продолжут поставлять вооружение только для того, чтобы русские убивали друг друга.

И лишь только у Киева появятся ракеты большей дальности, он первым делом ударит по Севастополю, подытожил Ермаков.