Украинские военные создали мощные укрепления под Марьинкой, включающие бетонные блиндажи и ходы сообщения. Благодаря им ВСУ могут долго оборонять населённый пункт, о чём сообщал старшина разведроты 74-го отдельного батальона Виталий Катранич.
Украинские военные смогли создать две линии обороны по всей линии боевого соприкосновения. Также ВСУ обеспечены артиллерией на данном участке.
ВС РФ стараются выбивать оккупантов, подвергая Марьинку штурму. Сообщается, что российские разведчики захватили группу украинских военнослужащих в данном районе. Издание "Русская Весна" опубликовало соответствующий видеоролик.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.