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Пленный разведчик ВСУ: в Марьинке созданы две линии обороны

Силовые структуры

Украинские военные смогут долго оборонять Марьинку благодаря мощным укреплениям, которые включают бетонные блиндажи и ходы сообщения. Об этом рассказал старшина разведроты 74-го отдельного батальона вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич в беседе с РИА Новости.

По его словам, окопы и блиндажи в Марьинке заливали бетоном, создавая две линии обороны по всей протяженности линии боевого соприкосновения. Также их насытили артиллерией.

По мнению собеседника издания, на таких позициях можно обороняться долго.

Ранее пленный ВСУ рассказал, как спецназ Украины нарушал Минские соглашения, вызывая ответные удары.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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