Украинские военные смогут долго оборонять Марьинку благодаря мощным укреплениям, которые включают бетонные блиндажи и ходы сообщения. Об этом рассказал старшина разведроты 74-го отдельного батальона вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич в беседе с РИА Новости.
По его словам, окопы и блиндажи в Марьинке заливали бетоном, создавая две линии обороны по всей протяженности линии боевого соприкосновения. Также их насытили артиллерией.
По мнению собеседника издания, на таких позициях можно обороняться долго.
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