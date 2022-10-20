ВСУ выпустили 12 снарядов из HIMARS по переправе: погибли дети

Появилась информация, что боевики ВСУ под Херсоном выпустили 12 снарядов из реактивных систем залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту и переправе.

Об этом сообщил Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

11 из 12 ракет, выпущенных боевиками по гражданской переправе, были сбиты системами ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Трое гражданских погибли, десять тяжёло раненных, 12 машин разбито, пишет он.

Также сообщается, что среди погибших на Антоновском мосту были дети. Официальных данных пока нет.