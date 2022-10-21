Пленный старшина разведроты вооружённых сил Украины Виталий Катранич рассказал об отношении командир полка "Азов"* Дениса Прокопенко (позывной "Редис") к гражданскому населению.
По словам пленного, "Редис" требовал не жалеть мирных.
Он говорил, что гражданских тут уже не осталось, и их можно убивать, заявил украинский разведчик изданию РИА Новости.
Также он утвердительно ответил на вопрос, значит ли это, что солдатам разрешали открывать огонь "куда угодно и как угодно".
Ранее Катранич рассказал, что "азовцы"* расстреливали водителей автомобилей в Мариуполе, чтобы отнять у них транспорт для своих нужд.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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