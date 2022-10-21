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Пленный разведчик ВСУ: командир «Азова»* требовал не жалеть гражданских

Силовые структуры

Пленный старшина разведроты вооружённых сил Украины Виталий Катранич рассказал об отношении командир полка "Азов"* Дениса Прокопенко (позывной "Редис") к гражданскому населению.

По словам пленного, "Редис" требовал не жалеть мирных.

Он говорил, что гражданских тут уже не осталось, и их можно убивать, заявил украинский разведчик изданию РИА Новости.

Также он утвердительно ответил на вопрос, значит ли это, что солдатам разрешали открывать огонь "куда угодно и как угодно".

Ранее Катранич рассказал, что "азовцы"* расстреливали водителей автомобилей в Мариуполе, чтобы отнять у них транспорт для своих нужд.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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