Пленный ВСУ: боевики "Азова"* расстреливали водителей, чтобы забрать транспорт

Когда боевикам украинского националистического полка "Азов"* был нужен автотранспорт, они убивали водителей. Об этом рассказал попавший в плен замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Валентин Алтухов в беседе с РИА Новости.

По его словам, был случай, когда "азовцам"* понадобился автомобиль и они потребовали от хозяев отдать его. А когда те стали возмущаться, их просто расстреляли.

Во втором случае боевики "Азова"* (мужчина и женщина) убили родителей двоих детей, отняли машину и, прикрываясь детьми, попытались покинуть Мариуполь. Однако они были вовремя остановлены и задержаны на блокпосту, рассказал пленный.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.