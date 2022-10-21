Стремоусов: число погибших при ударе по переправе в Херсоне возросло до четырёх

Количество погибших при ракетном ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по переправе в Херсоне увеличилось до четырёх человек. Об этом заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В четверг, 20 октября, руководитель правительства региона Сергей Елисеев сообщил о двух жертвах атаки. Кроме того, он отметил, что во время обстрела пострадали 10 мирных жителей.

"Мне известно о четырёх погибших", — уточнил Стремоусов утром 21 октября.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предупредил, что украинский президент Владимир Зеленский поставил перед ВСУ задачу любой ценой установить контроль над Херсоном. По его мнению, это поможет Киеву продемонстрировать Вашингтону "видимые успехи".