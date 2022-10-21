За следующие полтора месяца Вооружённые силы Украины имеют все шансы достичь успехов на востоке и юге.
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на публикацию The New York Times.
Разведка Соединённых Штатов считает, что отдельные российские подразделения России под давлением украинской армии могут развалиться, а это позволит киевскому режиму восстановить контроль над городами Донбасса и над Херсоном.
"США недвусмысленно подталкивают Зеленского идти вперёд! И их не волнует, что это самоубийство. У Байдена выборы и ему нужны Победы!" — отметил военкор.
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.