NYT: в течение шести недель у ВСУ есть шансы достичь успехов на юге и востоке

За следующие полтора месяца Вооружённые силы Украины имеют все шансы достичь успехов на востоке и юге.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на публикацию The New York Times.

Разведка Соединённых Штатов считает, что отдельные российские подразделения России под давлением украинской армии могут развалиться, а это позволит киевскому режиму восстановить контроль над городами Донбасса и над Херсоном.

"США недвусмысленно подталкивают Зеленского идти вперёд! И их не волнует, что это самоубийство. У Байдена выборы и ему нужны Победы!" — отметил военкор.