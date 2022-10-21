При провальном наступлении боевиков ВСУ на Херсонском направлении были зафиксированы колоссальные потери националистов.
Об этом рассказывает депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
Со ссылкой на своего боевого товарища, он отметил, что Киев от безысходности просто бросает людей на гибель.
"Не могу понять их действия с военной точки зрения, они сегодня опять попёрли, но малыми силами. Они почему-то бросают один батальон, его уничтожили мы, следующий приехал", — в программе Владимира Соловьёва рассказывает военный эксперт.
По его словам, российская армия очень стойко работает. А враг "недалёк от момента, когда выдохнется". И действия в том наступлении показали, что в ход у ВСУ идут последние резервы.
Гурулёв рассказал, что в том бою было подбито много техники и уничтожено огромное количество бандеровцев, а со стороны ВС РФ только несколько раненых, но все живы.
"Всё идёт, получается. Победим", — подытожил генерал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.