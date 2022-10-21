Гурулев: при колоссальных потерях ВСУ под Херсоном, у нас погибших нет

При провальном наступлении боевиков ВСУ на Херсонском направлении были зафиксированы колоссальные потери националистов.

Об этом рассказывает депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Со ссылкой на своего боевого товарища, он отметил, что Киев от безысходности просто бросает людей на гибель.

"Не могу понять их действия с военной точки зрения, они сегодня опять попёрли, но малыми силами. Они почему-то бросают один батальон, его уничтожили мы, следующий приехал", — в программе Владимира Соловьёва рассказывает военный эксперт.

По его словам, российская армия очень стойко работает. А враг "недалёк от момента, когда выдохнется". И действия в том наступлении показали, что в ход у ВСУ идут последние резервы.

Гурулёв рассказал, что в том бою было подбито много техники и уничтожено огромное количество бандеровцев, а со стороны ВС РФ только несколько раненых, но все живы.

"Всё идёт, получается. Победим", — подытожил генерал.

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