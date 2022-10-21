Командир батальона специального назначения украинской армии, бывший боевик "АТО" Игорь Лапин считает, что российские войска, сосредоточенные в Белоруссии, пойдут в наступление на Украину уже в скором времени.
"Они же в Белоруссии зиму отсиделись, подмёрзли, проголодались, стали злыми и после этого им казали — фас. И они пошли. Во второй раз это не пройдёт в России. Поэтому они будут стараться сделать это до зимы", — сказал он в эфире канала "Да это так".
Ранее в украинском генеральном штабе снова сочли высоким риск наступления армии России с территории Белоруссии. Но на этот раз целью может быть не Киев. Такое мнение высказал замначальника главного оперативного управления генштаба вооруженных сил Украины Алексей Громов.
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