Комбат ВСУ: наступление с Белоруссии начнётся до зимы

Командир батальона специального назначения украинской армии, бывший боевик "АТО" Игорь Лапин считает, что российские войска, сосредоточенные в Белоруссии, пойдут в наступление на Украину уже в скором времени.

"Они же в Белоруссии зиму отсиделись, подмёрзли, проголодались, стали злыми и после этого им казали — фас. И они пошли. Во второй раз это не пройдёт в России. Поэтому они будут стараться сделать это до зимы", — сказал он в эфире канала "Да это так".

Ранее в украинском генеральном штабе снова сочли высоким риск наступления армии России с территории Белоруссии. Но на этот раз целью может быть не Киев. Такое мнение высказал замначальника главного оперативного управления генштаба вооруженных сил Украины Алексей Громов.