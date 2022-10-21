Бойцы разведывательного батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики ликвидировали группировку ВСУ в районе Авдеевки.
В результате боевых действий один из украинских боевиков попал в плен. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".
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Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.