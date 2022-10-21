Бойцы "Спарты" уничтожили группировку ВСУ в районе Авдеевки

Бойцы разведывательного батальона "Спарта" Донецкой Народной Республики ликвидировали группировку ВСУ в районе Авдеевки.

В результате боевых действий один из украинских боевиков попал в плен. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".