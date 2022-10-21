Украинские войска пытаются осуществить прорыв на Херсонском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.
Российские войска сорвали очередную попытку ВСУ на форсировать реку Жеребец, применив артиллерию. В результате группировка противника была отброшена.
На Запорожском направлении украинские войска попытались начать атаку мелкими группами на позиции ВС РФ в районе Времевского выступа. Однако все манёвры ВСУ были отражены, заявили военкоры "Русской весны".
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