ВСУ пытаются прорваться на трёх направлениях, ВС РФ отражают атаки

Украинские войска пытаются осуществить прорыв на Херсонском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.

Российские войска сорвали очередную попытку ВСУ на форсировать реку Жеребец, применив артиллерию. В результате группировка противника была отброшена.

На Запорожском направлении украинские войска попытались начать атаку мелкими группами на позиции ВС РФ в районе Времевского выступа. Однако все манёвры ВСУ были отражены, заявили военкоры "Русской весны".