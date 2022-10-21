WP: командование ВСУ признаёт проблемы с имеющимися системами ПВО

Украинские военные признали, что испытывают проблемы с системами противовоздушной обороны (ПВО), которые находятся на вооружении ВСУ.

Руководитель подготовки войск ПВО Денис Смажный заявил, что необходимо заменить старые комплексы, поскольку в скором времени они не смогут противостоять угрозам со стороны России.

"И ещё у нас заканчиваются ракеты", — цитирует его слова Washington Post.

Смажный отметил, что сейчас на вооружении Киева находятся системы ПВО советского производства. Киев призывает западные страны поставить новые комплексы, чтобы закрыть "бреши в зоне покрытия".