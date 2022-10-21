Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке армии Украины на село Муром Шебекинского городского округа. По данным чиновника, солдаты повредили коттеджи, здания детсада, школы и дома культуры.
"Слава богу, нет пострадавших и раненых", — отметил губернатор.
Как заявил руководитель региона, многих местных жителей эвакуировали в четверг, 20 октября. Сейчас глава округа Владимир Жданов и другие чиновники осматривают территорию и призывают граждан покинуть её, добавил Гладков.
Ранее он сообщал об обстреле Белгорода. По словам губернатора, один снаряд попал в объект городской инфраструктуры.
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