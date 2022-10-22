Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россия ударными темпами наращивает группировку военных спутников
CBS News: элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится к бою на границе Украины
Франция намерена сохранить отношения с Россией: "Включая Путина"
Венгрия раскритиковала еврокомиссара за слова о "поражении" РФ: крайне опасно
Михайленко: США заблокировали участие РФ в конференции МАГАТЭ из-за страха
Стржижовский: ООН должна отреагировать на удары ВСУ по Антоновскому мосту
Аграновский развеял миф об "отвыкании" от ОРВИ — катастрофических прогнозов нет
В Киргизии объяснили визит представителей США: "Это не военное сотрудничество"
The Conversation: потолок цен на топливо повысит доходы России

Кнутов: ВСУ устраивают провокации "над головой белорусских пограничников"

Силовые структуры

Украинские власти отвели пограничников с белорусской границы и "закинули" на территорию 15 тысяч военнослужащих из теробороны, чтобы спровоцировать Минск, считает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Кнутов: ВСУ устраивают провокации "над головой белорусских пограничников"

Как подчеркнул военный эксперт, киевский режим намеренно открывает огонь "над головой белорусских пограничников". Кроме того, украинские формирования заминировали территорию.

"При этом украинские сапёры могут сделать проходы в минных полях своих войск и тут же навести понтонные переправы, чтобы форсировать мелкие речушки и вторгнуться на территорию Белоруссии. Такая угроза сохраняется", — пояснил Кнутов "Украине.ру".

По словам экспертов, на приграничную территорию прибыли российские военные, чтобы не допустить вторжения Украины. Однако он не исключил нанесение "упреждающего удара", если Киев решится на эскалацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ

Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.

Минобороны РФ: удар "Искандера-М" предотвратил поставки оружия с Запада для ВСУ
Кадыров: бойцы "Ахмата" взяли оборонительные укрепления ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Кадыров: бойцы "Ахмата" взяли оборонительные укрепления ВСУ в Донбассе
Мир. Новости мира
Эрдоган анонсировал переговоры между Путиным и Зеленским
Силовые структуры
Взрывы в Запорожье: на месте прилётов ракет поднимаются столбы дыма
Анжела Якубовская Александр Збруев: поначалу мне Марк Захаров вообще не понравился Анжела Якубовская Сергей Лебедев Уроки истории: без кредитов не выиграешь ни одну войну Сергей Лебедев Ольга Лебедева Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС Ольга Лебедева
Военные новости
Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС
Силовые структуры
NYT: в течение шести недель у ВСУ есть шансы достичь успехов на юге и востоке
ВСУ выпустили 12 снарядов из HIMARS по переправе: погибли дети
Силовые структуры
ВСУ выпустили 12 снарядов из HIMARS по переправе: погибли дети
Последние материалы
Франция намерена сохранить отношения с Россией: "Включая Путина"
Венгрия раскритиковала еврокомиссара за слова о "поражении" РФ: крайне опасно
Михайленко: США заблокировали участие РФ в конференции МАГАТЭ из-за страха
Стржижовский: ООН должна отреагировать на удары ВСУ по Антоновскому мосту
Аграновский развеял миф об "отвыкании" от ОРВИ — катастрофических прогнозов нет
В Киргизии объяснили визит представителей США: "Это не военное сотрудничество"
The Conversation: потолок цен на топливо повысит доходы России
Россия разрабатывает РСЗО для вооружения арктических подразделений
Advance: для Хорватии опасно обучать боевиков ВСУ и делать "чёрную работу"
Юрист Родионова: уехавшие за границу россияне могут лишиться налогового вычета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников