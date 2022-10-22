Кнутов: ВСУ устраивают провокации "над головой белорусских пограничников"

Украинские власти отвели пограничников с белорусской границы и "закинули" на территорию 15 тысяч военнослужащих из теробороны, чтобы спровоцировать Минск, считает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Как подчеркнул военный эксперт, киевский режим намеренно открывает огонь "над головой белорусских пограничников". Кроме того, украинские формирования заминировали территорию.

"При этом украинские сапёры могут сделать проходы в минных полях своих войск и тут же навести понтонные переправы, чтобы форсировать мелкие речушки и вторгнуться на территорию Белоруссии. Такая угроза сохраняется", — пояснил Кнутов "Украине.ру".

По словам экспертов, на приграничную территорию прибыли российские военные, чтобы не допустить вторжения Украины. Однако он не исключил нанесение "упреждающего удара", если Киев решится на эскалацию.