Совместная группировка РФ и Белоруссии не даст Польше захватить Волынь

На Украине серьёзно обеспокоены наступлением ВС РФ из Белоруссии. Это случится в случае попыток Польши аннексировать русские земли на западе Украины, считает эксперт Михаил Александров.

Украина просчитывает варианты наступления ВС РФ из Белоруссии

По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, целью наступления частей ВС РФ с территории Белоруссии будет не Киев, а западные регионы Украины для уничтожения логистических цепочек, ведущих из западных стран.

Американские специалисты из Института изучения войны, тем не менее, считают, что такая угроза остается низкой, так как ВС РФ находятся "не на пике формы".

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин в эфире телемарафона согласился, что наступление из Белоруссии маловероятно, но полностью не исключается.

"Весной такая угроза может значительно возрасти", — сказал Силкин.

Однако заметим, что на западном направлении расположены Пинские болота, которые в тёплое время года непроходимы для танков. Российские эксперты предсказывают наступление ВС РФ именно в морозы, возможно в конце ноября, когда болота станут проходимыми.

Со своей стороны депутат Рады Дмитрий Разумков полагает, что армия РФ может зайти со стороны Белоруссии, для того, чтобы взять под контроль ещё две атомные станции. Речь идёт о Ровенской и Хмельницкой АЭС, которые находятся в непосредственной близости к границе.

"Тут не будет речи идти о том, что мы на час-два выключаем свет, на три-четыре — у нас не будет света вообще. У нас не будет предприятий" — сказал Разумков.

Белоруссия готова к превентивным мерам

По официальным данным, сейчас на территории Белоруссии находятся 10 тысяч мобилизованных военнослужащих России, 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов. Плюс белорусские силы, которые составляют, по словам Минска, основу совместной группировки, о создании которой было объявлено недавно.

"Беларусь оставляет за собой право принятия превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения", — заявил президент Александр Лукашенко, тем самым не исключив возможность поучаствовать в российском наступлении.

Минск также повысил уровень риторики в общении с Киевом.

"Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Не дай Бог, кто-то из них посмеет дёрнуться в направлении Белоруссии, — сказал Лукашенко.

Эти меры будут приняты в случае интервенции Польши на Украину

В комментарии для Pravda. Ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров отметил, что Лукашенко "отреагирует, если поляки попробуют ввести войска по договорённости с Киевом".

"Поляки явно готовят ввод войск на Западную Украину. И просто хотят для этого избрать подходящий момент. Но Лукашенко этого не допустит", — отметил эксперт.

По его словам, западные земли Украины, в частности Волынь, исторически являются русскими и белорусскими, поэтому российско-белорусская группировка воспрепятствует намерениям поляков.

Польша приготовилась к разделу Украины

Польша раньше других приготовилась к разделу Украины и строит планы, пишет издание Nizależny Dziennik polityczny. По мнению автора статьи: "Европейские гиены уже начали делиться падалью, помощь Украине отнюдь не была бескорыстной", поляки уже:

имеют возможность выполнять функции в правительстве этого государства,

вести бизнес,

получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население Украины;

покупать украинские фабрики и заводы,

предприятия в Украине могут по закону переходить в польскую собственность. "Теперь, когда раздел Украины, похоже, является делом уже решенным, пришло время для откровенных высказываний", — отмечает автор.

По его мнению, после того как к РФ отойдут юго-восточные земли, а северная часть станет нейтральной, "как Белоруссия", Варшава может провести референдум о присоединении западных областей оставшейся Украины к Польше.

Однако, по всей видимости, РФ и Белоруссия подготовили план по купированию этих намерений Польши.

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