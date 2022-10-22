Риттер: у украинцев ничего нет, они замёрзнут насмерть

Различия между силой России и Украины станут особо ощутимы с наступлением холодов, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, граждане Незалежной рискуют замёрзнуть насмерть.

"У них (России. — Прим. ред.) есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замёрзнут насмерть", — пояснил Риттер в интервью в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер подчеркнул, что кроме того, большие проблемы и у ВСУ. Ранее Киев просил у НАТО и ЕС комплекты зимнего обмундирования для боевиков.